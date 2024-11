Celtic Glasgow vs. RB Leipzig, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

Nach der Pleite am Wochenende gegen Borussia Dortmund ist RB Leipzig am heutigen Dienstag (5. November) bei Celtic Glasgow gefragt. Gespielt wird ab 21 Uhr im Celtic Park in Glasgow.

DIE CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen, Ergebnissen und Tabellen.

Aber wer überträgt den Spaß im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier.