Champions League: Reals Megaserie endet in Lille - Arne Slot schreibt Liverpool-Geschichte

Titelverteidiger Real Madrid hat am zweiten Spieltag der Champions League gepatzt, Liverpools neuer Trainer Arne Slot hat Geschichte geschrieben.

Während Real beim 0:1 (0:1) bei OSC Lille seine wettbewerbsübergreifend erste Niederlage nach 37 Spielen kassierte, gewannen die Reds 2:0 (1:0) gegen den FC Bologna. Klopp-Nachfolger Slot ist damit der erste Liverpool-Teammanager, der in seinen ersten neun Spielen acht Siege feierte.

In Lille traf das kanadische Sturm-Juwel Jonathan David in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gegen den haushohen Favoriten aus Spanien und sorgte damit für eine faustdicke Überraschung. Real mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf blieb ungewohnt harmlos.