Champions League: Havertz mit dem FC Arsenal auf Kurs - Aston Villa überrascht weiter

Gegen die Ukrainer profitierte Arsenal allerdings von einem Eigentor von Dmytro Riznyk (29.). Leandro Trossard (77.) vergab zudem einen Handelfmeter. Vor dem Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen den FC Liverpool in der Premier League tankten die Londoner aber nochmal Selbstvertrauen, nachdem die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta am Wochenende beim AFC Bournemouth (1:2) die wettbewerbsübergreifend erste Saisonniederlage kassiert hatte.

Arsenals Ligakonkurrent Aston Villa mischt die Eliteliga weiter auf. Auf den 1:0-Erfolg gegen Bayern München folgte ein 2:0 (0:0) gegen den FC Bologna. John McGinn (55.) und Jhon Duran (64.) schossen die Engländer zum dritten Sieg im dritten Spiel. Villa führt damit zumindest vorübergehend die Tabelle an.

Eine weitere Enttäuschung erlebte Paris Saint-Germain. Der französische Meister kam nur zu einem 1:1 (0:1) gegen die PSV Eindhoven. Noa Lang (34.) brachte die Gäste aus den Niederlanden in Führung, der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi (55.) glich für PSG aus.