BVB: Sebastian Kehl sieht Borussia Dortmund "chancenreich" bei Real Madrid

Sportdirektor Sebastian Kehl traut Borussia Dortmund einen Coup beim Champions-League-Sieger Real Madrid zu. "Wir sehen uns dort chancenreich, wir haben Möglichkeiten, mit unseren Waffen erfolgreich zu sein. Darauf haben wir uns vorbereitet", sagte Kehl am Montag vor dem Abflug in die spanische Hauptstadt. Dort geht es am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in einem "besonderen Spiel" gegen den "größten Klub der Welt".

Die beiden Teams standen sich jüngst im Finale am 1. Juni gegenüber, damals triumphierte Real im Wembley mit 2:0. Das Endspiel "haben wir noch im Kopf", aber jetzt sei es "eine andere Situation", sagte Kehl, der erwartete, dass der BVB "mutig spielen und Chancen herausspielen" werde. Trainer Nuri Sahin und die Mannschaft seien sich der Qualität des Gegners bewusst. "Wir wissen, was Real Madrid sehr, sehr gut kann und dass sie viele Einzelspieler haben, die den Unterschied machen", sagte Kehl: "Ich denke wir brauchen eine sehr kompakte Formation und sehen uns in einer guten Position."

