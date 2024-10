Champions League, Übertragung 3. Spieltag in Österreich heute live: Wer zeigt / überträgt die CL Spiele im TV und Livestream?

Wie in der Champions League gibt es auch bei der Übertragung in Österreich einige Änderungen. In dieser Saison teilen sich Sky Sport Österreich und canal+ die Übertragungsrechte, weshalb keine Spiele mehr im Free-TV zu sehen sind.

Die Topspiele am Mittwoch werden von canal+ übertragen, einschließlich acht Ligaspielen sowie zwei Zwischenrundenspielen, zwei Achtelfinals, zwei Viertelfinals, zwei Halbfinals und dem Finale.

Sky hingegen zeigt alle Spiele, die nicht von canal+ abgedeckt werden. Das Finale wird auf beiden Sendern ausgestrahlt.

Am heutigen 3. Spieltag wird lediglich das Spiel FC Salzburg gegen Dinamo Zagreb auf canal+ gezeigt. Alle anderen Duelle werden von Sky übertragen.

Beide Sender sind nur mit einem kostenpflichtigen Abo nutzbar. Bei canal+ bekommt Ihr ein Kombipaket, das die Champions League, Europa League und Conference League umfasst, für 7,50 Euro im Monat für die ersten sechs Monate, bevor der Preis auf 14,99 Euro pro Monat ansteigt. Bei Sky X kostet ein 12-monatiges Abo 25 Euro pro Monat.