Mannschaftsbus des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel in Barcelona angegriffen

Champions League: FC Bayern belegt in der Tabelle nun Platz 23

Der FC Bayern trat unter der Woche am 3. Spieltag der Champions League bei Barça an. Dabei kassierten die Münchener ihre zweite Niederlage und stehen nun mit Blick auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale unter Druck. In der Tabelle der Ligaphase belegen sie mit drei Punkten den 23 Platz, während Barcelona drei Zähler mehr gesammelt hat und auf Rang 10 zu finden ist.

Barcelona tritt am Samstagabend (21 Uhr) in LaLiga auswärts gegen Erzrivale Real Madrid an. Die Bayern bekommen es am Sonntag in der Bundesliga mit Abstiegskandidat VfL Bochum zu tun. Die Partie steigt um 15.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.