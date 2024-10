"Für mich ist das eher ein Foul": Bayern Münchens Joshua Kimmich zweifelt Korrektheit von Tor des FC Barcelona zum zwischenzeitlichen 2:1 an

Joshua Kimmich über Szene vor Lewandowski-Tor: "Da reicht dann ein leichter Schubser"

"Man sieht, dass der Arm dran ist. Wenn man springt hat man nicht so viel Spannung und da reicht dann ein leichter Schubser", sagte Kimmich nach Spielschluss bei DAZN zu der Szene. "Wenn er es im Spiel pfeift, nimmt er das sicher nicht zurück. Für mich ist das eher ein Foul."

Lewandowskis Tor zählte jedoch, wenig später erhöhte Raphinha auf 3:1. Dem Brasilianer war es in Durchgang zwei dann auch vorbehalten, den 4:1-Endstand zu erzielen.

Barça sprang in der Tabelle der Champions-League-Ligaphase damit auf Platz zehn. Für die Bayern war es derweil schon die zweite Niederlage im dritten CL-Spiel, als Tabellen-23. muss der FCB möglicherweise um das Weiterkommen in die K.o.-Phase bangen. Am Ende ziehen die ersten Acht der Tabelle direkt in das Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 spielen in Playoffs die acht weiteren Achtelfinalteilnehmer aus.