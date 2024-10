FC Bayern München, Champions League gegen Barça: Wo läuft FC Barcelona vs. FCB im Free-TV und Livestream?

Am 3. Spieltag der Königsklasse treffen mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern München zwei europäische Schwergewichte aufeinander. Nach jeweils deutlichen Siegen in den heimischen Ligen wollen beide Teams den zweiten Erfolg in der Ligaphase der Champions League einfahren.

Anpfiff im Duell der Bayern gegen ihren Ex-Coach Hansi Flick ist am heutigen Mittwoch, den 23. Oktober, um 21 Uhr im Estadio Olimpico de Montjuic in Barcelona.