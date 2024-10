Champions League, 2. Spieltag Spielplan: Warum finden am Donnerstag keine CL Spiele statt?

Am ersten Spieltag wurden am Donnerstag noch Spiele ausgetragen, am nun anstehenden zweiten Spieltag ist das nicht mehr so. Aber warum?

Im Rahmen der Umstellung auf den neuen Modus in der Champions League, Europa League und Conference League hat die UEFA beschlossen, jedem Wettbewerb einmalig eine exklusive Woche zu geben, damit den Partien mehr Aufmerksam geschenkt wird. In der CL wurde diese exklusive Woche direkt am ersten Spieltag abgehalten, weshalb dort anstelle von Europa-League- oder Conference-League-Partien am Donnerstag die Königsklasse am Zug war.

Ab diesem Spieltag wird dann alles wieder wie gewohnt ablaufen. Bedeutet: Die Champions League geht dienstags und mittwochs, die Europa League donnerstags über die Bühne.