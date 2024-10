VfB Stuttgart vs. Sparta Prag: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am 1. Spieltag musste sich der VfB Stuttgart trotz einer guten Leistung gegen Real Madrid geschlagen geben. Wie läuft es heute für das Team von Sebastian Hoeneß?

Vor Beginn: Das Duell am 2. Champions-League-Spieltag beginnt um 18.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Sparta Prag.