Trotz der Transferoffensive: Die Abhängigkeit von Antoine Griezmann ist gewaltig - RBL hat seinen eigenen Jamie Gittens: Drei Dinge, die bei Atlético Madrid gegen RB Leipzig auffielen

RB Leipzig hat seinen eigenen Jamie Gittens

Es war das erste Mal in der noch jungen Saison, dass Neuzugang Antonio Nusa in der Startelf stand - und dieser Plan von Trainer Marco Rose ging gegen die beinharte Verteidigung von Atlético gehörig schief.

Nach seinen tollen Einsätzen als Joker in der Bundesliga mit zwei Torbeteiligungen und einem Treffer im DFB-Pokal lautete die bittere Bilanz des 19-Jährigen nach 45 Minuten: 12 Ballaktionen, nur vier von insgesamt neun angekommenen Pässen, sieben Ballverluste und kein Abschluss.

Das kann und darf einem Spieler dieses Alters auf der größten Bühne Europas freilich passieren, ist unter dem Strich aber schlichtweg zu wenig für die Leipziger Ansprüche. Dementsprechend war der Arbeitstag von Nusa zur Pause auch beendet, für den völlig überforderten Offensivspieler kam Christoph Baumgartner ins Spiel.

Der Auftritt von Nusa erinnerte derweil an die bisherigen Leistungen eines anderen Bundesliga-Spielers, der am Mittwoch in der Champions League noch mit zwei Toren überzeugt hatte. Die Rede ist von Jamie Gittens. Der Flügelspieler des BVB schnürte beim Gastspiel in Brügge seinen bereits zweiten Doppelpack nach Einwechslung in dieser Spielzeit. Als er am 2. Spieltag mit einem Startplatz belohnt wurde, tauchte der 20-Jährige ebenfalls völlig ab. Ein zugegeben nicht ganz fairer, aber zumindest bislang treffender Vergleich.