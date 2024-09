RB Leipzig in der Champions League live sehen, Sender Plan: Alle Informationen zur RBL Übertragung der Spiele im Free-TV und Livestream

Die Übertragungssituation ist in dieser Saison wieder ganz einfach erklärt: Amazon Prime Video ist an jedem CL-Dienstag für eine Partie verantwortlich, DAZN für den ganzen Rest. Außer für das Finale braucht Ihr also immer ein Abonnement.

So ist die Aufteilung für die Spiele der Leipziger: