Nach Fan-Protesten: UEFA senkt Obergrenzen für Auswärtstickets in allen europäischen Wettbewerben

Wie aus der UEFA-Mitteilung zu entnehmen ist, darf ein Gästeticket ab der Saison 2024/25 nur noch maximal 60 Euro in der Champions League, 40 Euro in der Europa League und 20 Euro in der Conference League kosten.

Doch damit ist noch nicht Schluss. Im gleichen Atemzug hat der europäische Fußballverband eine weitere Senkung für die Spielzeit 2025/26 angekündigt. So wird dann der Höchstpreis für ein Gästeticket in der Champions League 50 Euro betragen, in der Europa League 35 Euro, während an der 20-Euro-Obergrenze in der Conference League nicht gerüttelt wird.

Dies wurde nach umfassenden "Konsultationen mit der Europäischen Klubvereinigung (ECA) und der Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE)" entschieden, heißt es in der Mitteilung.

Obergrenzen für Auswärtstickets wurden zum ersten Mal 2019 eingeführt. Damals lag sie in der Königsklasse bei 70 Euro und in der Europa League bei 45 Euro.