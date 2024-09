Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. Spieltag der CL im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag, den 19. September, trifft Bayer Leverkusen am 1. Spieltag der Champions League auf Feyenoord Rotterdam. Das Duell in der Königsklasse startet um 18.45 Uhr im De Kuip in Rotterdam.

DIE CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige