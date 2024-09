FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen Dinamo Zagreb: Mit dieser Startelf könnte FCB-Trainer Vincent Kompany in der Champions League spielen lassen

Das Duell in der Münchner Allianz-Arena wird um 21 Uhr angestoßen. Der Spanier Juan Martinez Munuera wird die Begegnung als Schiedsrichter leiten.

FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen Dinamo Zagreb: Mit dieser Startelf könnte FCB-Trainer Vincent Kompany in der Champions League spielen lassen

Zur Verletztenliste der Münchner ist am vergangenen Sonntag nun auch Sacha Boey hinzugekommen, der sich im Training einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen hatte und nun wochenlang ausfallen wird. Josip Stanisic (Außenbandriss im Knie) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung, genauso wie Ersatztorhüter Daniel Peretz (Muskelteilabriss).

Auf den restlichen Kader kann Trainer Vincent Kompany jedoch zurückgreifen. Nachdem der Belgier gegen Kiel schon etwas schonen konnte, wird er gegen Zagreb wohl nicht übertreiben und nur vereinzelt rotieren. So könnte Aleksandar Pavlovic wieder für Joao Palhinha in die Aufstellung rücken. Micheal Olise wird wohl wieder von Beginn an ran dürfen. Konrad Laimer wäre nach Boeys Ausfall zudem eine Option für die Rechtsverteidiger-Position.

FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen gegen Dinamo Zagreb: Mit dieser Startelf könnte der kroatische Meister in der Champions League spielen lassen