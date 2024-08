Gastspiel auf Schalke: Warum der FC Bayern ein Champions-League-Auswärtsspiel in Deutschland absolviert

Vier Auswärtsspiele, doch ein Gastspiel steigt in Deutschland: Bayern München hat bei der Champions-League-Auslosung auch eine nationale Reise zugeteilt bekommen. Das Team von Trainer Vincent Kompany reist in der neuen Ligaphase nach Gelsenkirchen, wo es auf Schalke zum Duell mit Schachtar Donezk kommt. Der ukrainische Meister trägt seine Heimspiele in der Königsklasse aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Veltins-Arena aus.

