VfB Stuttgart, Gegner in der Champions League: Termine, Orte, Zeitplan, Spielplan, Teams, Modus, Übertragung im TV und Livestream

VfB Stuttgart, Gegner in der Champions League: Modus

Im Ligamodus bestreiten alle Mannschaften acht Spiele - vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Nach der achten Runde ist die erste Phase des Turniers beendet. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale, während sich die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 in einer Zwischenrunde um die restlichen acht Tickets duellieren. Die Teams auf den Plätzen 25 oder schlechter scheiden aus und dürfen auch nicht an der Europa League teilnehmen. Mit Beginn des Achtelfinals kehrt wieder Normalität ein. Dann wird pro Runde nämlich ein Hin- und ein Rückspiel bestritten - bis zum Finale am 31. Mai in München.