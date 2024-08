RB Salzburg vs. Dynamo Kiew heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Playoffs in Österreich im TV und Livestream?

Red Bull Salzburg und Dynamo Kiew stehen sich am heutigen Dienstag zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit gegenüber, wenn das Rückspiel der Champions-League-Playoffs ansteht. Die Partie wird um 21 Uhr in der Salzburger Red Bull Arena angepfiffen. Salzburg gewann das Hinspiel mit 2:0 und hat heute dadurch gute Chancen, den Sprung in die neue Ligaphase der Königsklasse zu schaffen.