Galatasaray Istanbul vs. Young Boys Bern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Playoffs im TV und Livestream?

Nach dem 3:2-Sieg der Young Boys Bern im Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul wird am heutigen Dienstag, den 27. August, nun das Rückspiel in den Playoffs der Champions League ausgetragen. Um 21 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß, gespielt wird im Rams Park in Istanbul.

