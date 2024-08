© Getty

FC Bayern München: Wieso spielt der FCB in der Champions League in der Arena auf Schalke?

Dem deutschen Rekordmeister FC Bayern wurde im Zuge der Spielplan-Erstellung ein ganz besonderes Los zugewiesen. Das Vorrundenspiel gegen Schachtar Donezk wird in der Veltins-Arena auf Schalke ausgetragen. Diese Entscheidung resultiert aus den anhaltenden Konflikten in der Ukraine, die Schachtar Donezk dazu zwingen, ihre Heimspiele außerhalb ihres Heimatlandes auszutragen.

Schachtar Donezk, einer der führenden Fußballclubs der Ukraine, musste aufgrund des Krieges in der Ostukraine bereits 2014 seine Heimatstadt verlassen. Seitdem spielte der Verein in verschiedenen Stadien innerhalb und außerhalb des Landes. In der vergangenen Saison trug die Mannschaft ihre Heimspiele in der Königsklasse im Volksparkstadion des Hamburger SV aus.

FC Bayern München auf Schalke: Noch keine Terminierung des Champions-League-Spiels

Zwar stehen bereits die Daten der einzelnen Spieltage fest, jedoch ist noch unklar, wann genau welches Spiel ausgetragen wird. Mit der exakten Spielterminierung ist in den kommenden Wochen zu rechnen.