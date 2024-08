FC Bayern München, Gegner in der Champions League: Termine, Orte, Zeitplan, Spielplan, Teams, Modus, Übertragung im TV und Livestream

CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

FC Bayern München, Gegner in der Champions League: Modus

Der FC Bayern bestreitet, wie alle 36 teilnehmenden Mannschaften, acht Spiele im Rahmen der Ligaphase. Beenden die Münchner die Ligaphase nach acht Spielrunden in den Top 8, haben sie einen Platz im Achtelfinale sicher. Die Plätze neun bis 24 streiten in einer Zwischenrunde um die restlichen acht Tickets. Ab dem Achtelfinale geht es dann wie üblich weiter mit einem Hin- und Rückspiel pro Runde. Das Finale in München steigt am 31. Mai in der Allianz Arena.