Champions League: Wo läuft die neue Auslosung heute live im Free-TV und Livestream?

Während die Spiele der Champions League im Pay-TV übertragen werden, ist dies bei der Auslosung heute nicht der Fall. Mehrere kostenlose Übertragungen werden angeboten. So bietet Sky die Ziehung nicht nur bei Sky Sport News, sondern auch gratis im Livestream bei skysport.de und in der Sky Sport App an. Auch DAZN stellt eine kostenlose Übertragung zur Verfügung, dies gilt auch für zdf.de und uefa.tv.