Champions League Qualifikation heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Playoffs im TV und Livestream?

Die Spiele werden von verschiedenen Anbietern übertragen. So kümmert sich Amazon Prime um das Duell zwischen Galatasaray und Bern. Zugriff ist nur mit einem gültigen Abonnement möglich. Dafür fallen entweder 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr an. In der Schweiz zeigt Blue Sport das Duell.

Was Salzburg gegen Kiew anbelangt, ist in Deutschland DAZN und in Österreich Sky (via Sky X im Livestream) dafür verantwortlich. Und auch Prag gegen Malmö wird in Deutschland beim Streamingdienst DAZN in voller Länge übertragen. Neben dem Salzburg-Spiel sind auch die beiden Parallelspiele bei Sky Sport Austria zu sehen.