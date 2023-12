RB Leipzig trifft heute in der Champions League auf die Young Boys Bern. Wo Ihr das Duell in der Gruppe G live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 13. Dezember, begegnen sich am letzten Gruppenspieltag der Champions League RB Leipzig und die Young Boys Bern. Das Duell in der Gruppe G beginnt um 18.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Die Platzierungen in der Gruppe G stehen schon vor dem heutigen Spieltag fest: RB Leipzig hat sich als Zweiter hinter Manchester City für das Achtelfinale qualifiziert. Young Boys Bern kann dagegen nicht mehr von Platz drei in der Gruppe verdrängt werden, die Schweizer treten damit im kommenden Jahr in der Europa League an.

Das Hinspiel entschied RB Leipzig gegen Young Boys Bern mit 3:1 für sich. In einer umkämpfen Partie zeigte sich das Team von Marco Rose als die abgezocktere Mannschaft. Wie läuft es heute für die Leipziger vor heimischem Publikum?

RB Leipzig vs. Young Boys Bern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Simakan, Lukeba, C. Lenz - Kampl, A. Haidara - Baumgartner, Forsberg - Poulsen, Openda

Gulacsi - Klostermann, Simakan, Lukeba, C. Lenz - Kampl, A. Haidara - Baumgartner, Forsberg - Poulsen, Openda Young Boys Bern: von Ballmoos - Blum, M. A. Camara, Amenda, U. Garcia - Joel Monteiro, Niasse, Lauper, Ugrinic - Elia, Nsame

RB Leipzig vs. Young Boys Bern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

DAZN zeigt die Begegnung zwischen RB Leipzig und den Young Boys Bern exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 könnt Ihr die TV-Übertragung des Senders ab 18.30 Uhr verfolgen. Das DAZN-Team besteht am Abend aus Kommentator Uli Hebel und aus Benni Zander als dem Reporter vor Ort.

Im Livestream seht Ihr das Champions-League-Duell ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Im Livestream oder auf DAZN 2 könnt Ihr zudem die Partie in der Konferenz erleben.

Das Duell seht Ihr am Abend mit einem DAZN-Unlimited-Abo. Das schlägt mit monatliche 44,99 Euro zur Buche. Hier findet Ihr alle Informationen zu den DAZN-Abonnements.

© getty Das Hinspiel amm 1. Gruppenspieltag gewann RB Leipzig gegen Young Boys Bern mit 3:1.

RB Leipzig vs. Young Boys Bern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 6. Spieltag

Champions League, 6. Spieltag Duell: RB Leipzig vs. Young Boys Bern

RB Leipzig vs. Young Boys Bern Datum: 13. Dezember

13. Dezember Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

RB Leipzig vs. Young Boys Bern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Duell zwischen RB Leipzig und den Young Boys Bern begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch im Liveticker. Hier verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

Champions League, 6. Spieltag: Die Gruppe G im Überblick