In der Champions-League-Gruppe F kommt es am heutigen Abend zum Aufeinandertreffen zwischen Newcastle United und dem AC Milan. Doch wo läuft das Europapokalspiele live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Newcastle United spielt am heutigen Mittwoch, den 13. Dezember, am 6. Gruppenspieltag der Champions League gegen den AC Milan. Die Begegnung in der Gruppe F wird um 21.00 Uhr im St. James' Park in Newcastle angestoßen.

In der Champions-League-Gruppe F ist am letzten Gruppenspieltag für reichlich Spannung gesorgt! Newcastle United und der AC Milan sind gewillt PSG von Platz zwei in der Gruppe zu verdrängen und damit in das Achtelfinale der Königklasse einzuziehen. Der BVB, aktuell Erster in der Gruppe F, hat schon vor dem heutigen Spieltag das Ticket für die K.o.-Phase lösen können.

Die beiden heutigen Mannschaften haben jeweils fünf Punkte auf dem Konto und damit zwei Zähler weniger als der direkte Konkurrent Paris Saint-Germain. Klar ist: Beide Teams müssen am Abend gewinnen um die Pariser noch überholen zu können. PSG darf gleichzeitig nicht gegen den BVB gewinnen. Damit die Mailänder weiterkommen können, müssen Kylian Mbappé und Co. zudem zwingend verlieren.

Newcastle United vs. AC Milan heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 6. Spieltag

Champions League, 6. Spieltag Duell: Newcastle United vs. AC Milan

Newcastle United vs. AC Milan Datum: 13. Dezember

13. Dezember Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: St. James' Park, Newcastle

St. James' Park, Newcastle Übertragung im TV: DAZN 2 (Konferenz)

(Konferenz) Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

Newcastle United vs. AC Milan heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

DAZN zeigt das Duell zwischen Newcastle United und dem AC Milan ab 21.00 Uhr live und in vollumfänglich im Livestream. Nico Seepe ist für den Pay-TV-Sender als Kommentator im Einsatz. In der Konferenz könnt Ihr die Begegnung zudem auf DAZN 2 im TV oder im Livestream sehen.

Den Livestream von DAZN findet Ihr zum einem in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Das Champions-League-Duell könnt Ihr am Abend nur mit einem Abonnement bei DAZN Unlimited verfolgen. Hier gibt es alle Infos zu den DAZN-Abos.

© getty Das Hinspiel zwischen dem AC Milan und Newcastle United endete 0:0.

Newcastle United vs. AC Milan heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Champions-League-Spiel zwischen Newcastle United und dem AC Milan heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir begleiten das gesamte Spiel für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

