In der Champions League finden heute acht Spiele des sechsten und damit letzten Spieltags der Gruppenphase statt. Wir verraten Euch, wo diese live im TV und im Livestream gezeigt / übertragen werden. Bei DAZN oder Amazon Prime?

Am heutigen Dienstag, 12. Dezember, startet die Gruppenphase der Champions League 2023/24 in ihre finale Phase. Acht Partien des 6. Spieltags finden heute statt - jeweils zwei in den Gruppen A, B, C und D.

Zwei Spiele werden bereits um 18.45 Uhr angepfiffen, die weiteren sechs dann um 21 Uhr.

Aus deutscher Sicht sind heute zwei Teams im Einsatz. Der bereits als Sieger der Gruppe A feststehende FC Bayern München spielt bei Manchester United, Union Berlin empfängt Real Madrid.

© getty Harry Kane spielt heute mit dem FC Bayern in seiner englischen Heimat.

Champions League, 6. Spieltag: Spiele am Dienstag

DATUM ANPFIFF SPIEL Dienstag, 12. Dezember 18.45 Uhr PSV Eindhoven - FC Arsenal Dienstag, 12. Dezember 18.45 Uhr RC Lens - FC Sevilla Dienstag, 12. Dezember 21 Uhr Manchester United - FC Bayern München Dienstag, 12. Dezember 21 Uhr FC Kopenhagen - Galatasaray Istanbul Dienstag, 12. Dezember 21 Uhr SSC Neapel - Sporting Braga Dienstag, 12. Dezember 21 Uhr Union Berlin - Real Madrid Dienstag, 12. Dezember 21 Uhr RB Salzburg - Benfica Lissabon Dienstag, 12. Dezember 21 Uhr Inter Mailand - Real Sociedad San Sebastian

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 6. Spieltag heute live im TV und Livestream?

Auch in dieser Saison liegen die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League bei zwei Anbietern - DAZN und Amazon Prime. Letzterer zeigt an jedem Spieltag eine Dienstags-Partie live im TV und im Livestream. Heute ist das die Begegnung zwischen Manchester United und dem FC Bayern München.

Diese könnt Ihr ab 20 Uhr live im TV und im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen, vorausgesetzt Ihr seid Abonnent bei Amazon Prime Video. Dieses Abo könnt Ihr kostenpflichtig abschließen oder alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

DAZN-Kunden kommen heute in den Genuss der Liveübertragungen im TV und im Livestream der anderen sieben Spiele plus einer Konferenz der parallel stattfindenden Partien.

Alle Livestreams könnt Ihr über dazn.com, die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl und ebenfalls über die App auf vielen Smart-TVs abrufen.

Die Spiele der Champions League könnt Ihr nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo (44,99 Euro im Monat) sehen. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 6. Spieltag heute live im TV und Livestream? - Die Spiele im Liveticker

Die acht Champions-League Spiele rücken heute auch bei SPOX in den Mittelpunkt der Berichterstattung. Wir tickern jedes einzelne Spiel ausführlich für Euch und bieten zudem einen Konferenz-Liveticker an.

Hier seht Ihr alle Liveticker von SPOX am heutigen Dienstag.

