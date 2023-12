Die Champions-League-Vorrunde nähert sich dem Ende, heute beginnt der 6. Spieltag. Wie Ihr die Partien live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In der Champions League geht es am heutigen Dienstag, den 12. Dezember, so richtig zur Sache. Der erste Teil des finalen 6. Vorrundenspieltags geht über die Bühne, acht Partien stehen auf dem Plan. Aus der Bundesliga sind der für das Achtelfinale bereits qualifizierte FC Bayern München und Union Berlin, das zumindest theoretisch noch Chancen auf ein Überwintern in der Europa League hat, im Einsatz.

Der FCB ist auswärts um 21 Uhr bei Manchester United zu Gast, während die Eisernen zur selben Uhrzeit Real Madrid empfangen.

Champions League: Die heutigen Spiele des 6. Spieltags

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Di., 12. Dezember 18.45 Uhr PSV Eindhoven FC Arsenal Di., 12. Dezember 18.45 Uhr RC Lens FC Sevilla Di., 12. Dezember 21.00 Uhr Manchester United FC Bayern München Di., 12. Dezember 21.00 Uhr FC Kopenhagen Galatasaray Istanbul Di., 12. Dezember 21.00 Uhr SSC Neapel SC Braga Di., 12. Dezember 21.00 Uhr Union Berlin Real Madrid Di., 12. Dezember 21.00 Uhr Inter Mailand Real Sociedad Di., 12. Dezember 21.00 Uhr Red Bull Salzburg Benfica

© getty In dieser Woche geht der 4. Champions-League-Spieltag über die Bühne.

Champions League, Übertragung 6. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream?

Wie es an Dienstagen in der Champions League üblich ist, sind auch heute die meisten Spiele bei DAZN zu sehen - sieben an der Zahl -, während sich Amazon Prime um eine Partie mit meistens deutscher Beteiligung kümmert. Heute fällt die Wahl beim Amazon-Prime-Spiel auf Manchester United vs. FC Bayern. Um Zugang zum Angebot von Amazon Prime zu erhalten, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, das nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro jährlich kostet.

Die anderen sieben Einzelspiele sowie eine Konferenz werden bei DAZN angeboten. Auch für das "Netflix des Sports" wird ein Abo benötigt, genauer gesagt das DAZN-Unlimited-Paket, das 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo und 44,99 Euro im Monatsabo kostet.

Champions League, Übertragung 6. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag im TV und Livestream? Liveticker zu den Spielen

Jedes einzelne Spiel wird außerdem auch im Liveticker angeboten. Darum kümmert sich SPOX, das zudem auch eine Konferenz zur Verfügung stellt.

