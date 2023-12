Mit Galatasaray Istanbul, dem FC Kopenhagen und Manchester United kämpfen in der Champions-League-Gruppe A noch drei Teams um den Einzug in die K.o.-Phase. Wie ist die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspieltag und wie genau erreichen die Mannschaften das Achtelfinale der Königsklasse? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Dienstag, den 12. Dezember, startet in der Champions League der letzte Gruppenspieltag. In der Gruppe A kommt es ab 21.00 Uhr zum Duell zwischen Manchester United und dem FC Bayern München sowie zu der Begegnung zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul.

Die Champions-League-Gruppe A führt der FC Bayern München mehr als souverän an. Das Team von Thomas Tuchel hat schon vor einigen Wochen den Achtelfinaleinzug perfekt gemacht. Dahinter geht es in der Gruppe A jedoch eng zu, zwischen Platz zwei und vier liegt vor dem letzten Gruppenspieltag nur ein Punkt.

Champions League Gruppe A, Kampf um Platz 2: So werden Galatasaray Istanbul, FC Kopenhagen und Manchester United noch Zweiter

Den zweiten Rang in der Champions-League-Gruppe A hat aktuell der FC Kopenhagen mit fünf Zählern inne. Mit einem schlechteren Torverhältnis liegt Galatasaray Istanbul mit ebenfalls fünf Punkten hinter dem FC Kopenhagen. Mit vier Punkten nach fünf Spieltagen liegt Manchester United auf dem letzten Platz in der Gruppe A.

Mit welchen Ergebnissen die Teams die K.o.-Phase der Champions League noch erreichen können, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League Gruppe A, Kampf um Platz 2: So wird der FC Kopenhagen Zweiter

Der FC Kopenhagen liegt in der Gruppe A aktuell auf dem zweiten Rang und hat damit natürlich die beste Ausganglage vor dem heutigen Spieltag. Mit einem Sieg gegen Galatasaray Istanbul ist die Mannschaft von Jacob Neestrup sicher weiter und kann nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden.

Aber auch ein Unentschieden kann den Dänen am heutigen Abend reichen. Dann bräuchte der FC Kopenhagen für das Weiterkommen in der Gruppe jedoch Schützenhilfe vom FC Bayern München, der im Parallelspiel nicht gegen Manchester United verlieren darf.

Champions League Gruppe A, Kampf um Platz 2: So wird Galatasaray Istanbul Zweiter

Auch Galatasaray Istanbul kann das Achtelfinale der Königsklasse noch aus eigener Kraft erreichen. Dafür brauchen die Türken am heutigen Abend jedoch zwingend einen Sieg gegen den FC Kopenhagen. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses im Vergleich zu den Kopenhagenern reicht Gala als aktueller Tabellendritter auch kein Unentschieden am letzten Gruppenspieltag.

Mit einem Sieg könnte Galatasaray Istanbul aber nicht mehr von Manchester United überholt werden.

© getty Zieht Galatasaray Istanbul in das Achtelfinale der Champions League ein?

Champions League Gruppe A, Kampf um Platz 2: So wird Manchester United Zweiter

Manchester United hat vor dem 6. Gruppenspieltag in der Champions League vier Zähler sammeln können und bildet somit das Schlusslicht in der Gruppe A. Für das Weiterkommen in der Königsklasse benötigen die Engländer im Duell mit dem FC Bayern München in jedem Fall einen Sieg.

Gleichzeitig muss das Team von Erik ten Hag auf das richtige Ergebnis im Parallelspiel zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul hoffen. Die Begegnung in Kopenhagen muss für ein Weiterkommen der Red Devils unentschieden enden.

Champions League, 6. Spieltag: Die Gruppe A im Überblick