Im Rahmen des 6. Gruppenspieltags der Champions League trifft Borussia Dortmund am heutigen Abend auf PSG. SPOX verrät Euch, wo das Europapokalspiel live im TV und Livestream läuft.

Am heutigen Mittwoch, den 13. Dezember, kommt es in der Champions League zum Duell zwischen dem BVB und PSG. Das Topduell in der Gruppe F wird um 21.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

Der BVB spielt eine starke Champions-League-Saison! Mit 10 Zählern führt das Team von Edin Terzic die Gruppe F an. Die vergangenen drei Champions-League-Duelle gewann der BVB allesamt. Die Borussia konnte sich damit schon vorzeitig das Weiterkommen in der Champions League sichern.

PSG muss dagegen noch um den Einzug in die K.o.-Runde zittern. Nur mit einem Sieg sind Kylian Mbappé und Co. sicher im Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg am heutigen Abend würden sich die Franzosen zudem den Gruppensieg in der Königsklasse sichern.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. PSG in der Champions League heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - B. Barcola, K.-I. Lee - Mbappé

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. PSG in der Champions League heute live im Free-TV und Livestream?

Das Spiel zwischen dem BVB und PSG könnt Ihr am heutigen Abend exklusiv auf DAZN verfolgen. Der Sender startet um 20.40 Uhr auf DAZN 1 mit seiner TV-Übertragung der Begegnung. So sieht das DAZN-Team am Abend aus:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

Im Livestream in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website könnt Ihr das Champions-League-Spiel ebenfalls live und in voller Länge erleben. Dort beginnen die Vorberichte zum Spiel schon um 20.15 Uhr. Im Livestream und auf DAZN 2 seht Ihr die Partie alternativ in der Konferenz.

Nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo könnt Ihr am heutigen Abend die Übertragung von DAZN verfolgen. Das DAZN-Unlimited-Abo kostet Euch 44,99 Euro im Monat. Hier erhaltet Ihr alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abonnements.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. PSG in der Champions League heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 6. Spieltag

Champions League, 6. Spieltag Duell: BVB vs. PSG

BVB vs. PSG Datum: 13. Dezember

13. Dezember Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

(Konferenz) Übertragung im Livestream: DAZN

Champions League, 6. Spieltag: Die Gruppe F im Überblick