Der FC Bayern München empfängt Galatasaray Istanbul am heutigen Mittwoch in der Champions League. Wer die Partie zwischen dem FCB und Gala heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit einem Sieg kann der FC Bayern München bereits am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase das Achtelfinale eintüten. Bislang holte das Team von Trainer Thomas Tuchel die volle Ausbeute von neun Punkten.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Dabei war das Hinspiel gegen Galatasaray in Istanbul knapper als das 3:1-Endergebnis vermuten lässt. Die Münchner durften sich bei ihrem Torhüter Sven Ulreich und der schlechten Chancenverwertung der Hausherren bedanken, dass sie den Heimweg am Ende nicht mit einem oder sogar gar keinem Punkt in der Tasche antraten.

Am Mittwoch (8. November) soll es in der Allianz Arena einen souveränen Sieg geben. Anpfiff ist um 21 Uhr.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Galatasaray Istanbul im TV und Livestream?

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es keine Übertragung der Partie zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul. Ihr benötigt ein Abonnement für den Zugang auf das Spiel.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Galatasaray Istanbul im TV und Livestream?

Und zwar bei DAZN, genauer gesagt DAZN Unlimited: Bei dem Angebot handelt es sich um das teuerste der drei verfügbaren. Mehr Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen gibt es hier.

Der Streaminganbieter besitzt die Rechte an allen Mittwochsspielen der Champions League, lediglich an den jeweiligen Dienstagen ist eine Partie nicht bei DAZN zu sehen.

Bei FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul könnt Ihr zwischen der Option des Einzelspiels und der Konferenz wählen. Die Live-Berichterstattung von ersterem beginnt bereits um 20 Uhr. Dann führt Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit Sami Khedira durch die Vorberichte, ehe Kommentator Marco Hagemann übernimmt.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Galatasaray Istanbul im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Bei SPOX habt Ihr außerdem die Möglichkeit, auf einen ausführlichen Liveticker zurückzugreifen. Diesen Dienst bieten wir zu allen Spielen der Champions League und vielen weiteren Wettbewerben an.

Zum Liveticker für FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul geht's hier entlang.

© getty

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Galatasaray Istanbul im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Event: Champions League, 4. Gruppenspieltag

Champions League, 4. Gruppenspieltag Partie: FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul Datum: 8. November

8. November Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München heute live im Free-TV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FCB: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane Gala: Güvenç - Boey, Sanchez, Nelsson, Bardakci - Ayhan, Torreira - Ziyech, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

FC Bayern München und Galatasaray Istanbul in Gruppe A: Die Tabelle