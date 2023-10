PSG: Als Antoine Griezmann Kylian Mbappé beim Football Manager für 134 Millionen Euro zu Newcastle United holte

Kylian Mbappé spielt mit Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Newcastle United. Eine erste, indirekte, Begegnung mit den Engländern hatte er schon.



Am Mittwochabend trifft PSG in der Champions League auf Newcastle United. Dann wird beim französischen Meister auch Superstar Kylian Mbappé auflaufen. Seine Knöchelverletzung aus der Vorwoche ist abgeklungen, bereits am Wochenende spielte er bei der Nullnummers gegen Clermont Foot wieder für den Hauptstadtverein.

Er sei nun in der Ruhmeshalle des englischen Fußballs, folgerte Griezmann. "Nicht schlecht", staunte Dembélé. Dann wendete sich Griezmann an Mbappé und erklärte: "Du spielst bei mir für Newcastle. Ich habe dich für 134 Millionen Euro gekauft ."

Damals war Newcastle noch Aufsteiger in die Premier League. Wenige Monate später wurde der Traditionsverein von einem saudi-arabischen Staatsfonds übernommen und war auf einen Schlag der finanzstärkste Klub der Welt. Damals, im Oktober 2021, ging der Griezmann-Clip, den der französische Verband auf seinem offiziellen Account veröffentlicht hatte, schonmal in den Sozialen Netzwerken durch die Decke.

Kylian Mbappé und PSG treten in Newcastle an

Am Mittwochabend kann Mbappé sich also selbst ein Bild davon machen, wo Newcastle eigentlich liegt und wie die Temperaturen dort sind.

PSG, das seinen Auftakt in die neue Champions-League-Saison gegen den BVB erfolgreich gestaltete (2:0), geht als Favorit in das Spiel. Newcastle schwimmt allerdings gerade auf einer Erfolgswelle, fuhr in den vergangenen Wochen einen 8:0-Rekordsieg in der Premier League ein und warf Triple-Sieger Manchester City aus dem Carabao Cup.

Das erste Spiel in der Königsklasse endete für die Engländer mit einem 0:0 gegen Vorjahreshalbfinalist AC Mailand.