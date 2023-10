Luis Enrique auf der Pressekonferenz nach dem 1:4 von PSG bei Newcastle United bedient: Denkwürdige Analyse

Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain war nach der 1:4-Niederlage in der Champions League gegen Newcastle United nicht sonderlich gut gelaunt. Das ließ er auch die Journalisten spüren.

"Was für eine Frage ist das?", antwortete er auf der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel auf die Frage, ob es denn schwer sei, ein Trainer von PSG zu sein. "Das sind schwierige Spiele, die man als Trainer durchstehen muss", ergänzte er.

Dennoch nahm Enrique seine Spieler in Schutz: "Ich bin der erste und der letzte Verantwortliche für das Ergebnis." Auf die Nachfrage, warum sich PSG nicht gegen die Niederlage gestemmt habe, reagierte der Spanier erneut trotzig. "Es gab kein Problem mit der Einstellung meiner Spieler. Vielleicht haben sie ein anderes Spiel gesehen. Die Einstellung war optimal."

Die Niederlage sei zwar verdient, das Ergebnis aber zu hoch ausgefallen: "Ich denke, unsere Einstellung war sehr gut. Ich denke, das Ergebnis ist ein bisschen ungerecht. Nicht völlig ungerecht, aber es ist übertrieben. Übrigens, ich gratuliere Newcastle".

Mit dieser Meinung steht der Coach ziemlich alleine da. "Das war ein Spiel zum Vergessen", sagte der frühere Bayern-Spieler Lucas Hernández bei RMC Sport: "Sie haben uns im Mittelfeld in Schwierigkeiten gebracht, ja, da waren wir in Unterzahl. Es war nicht einfach." Enrique hatte PSG in einer ungewöhnlichen 4-2-4-Formation auflaufen lassen. Und Hernández weiter: "Es liegt an uns, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir alle wissen, welche Rolle wir spielen müssen. Und es liegt an uns, dies auf dem Spielfeld zu zeigen, nicht vor Kameras und Mikrofonen."

PSG: Heftige Kritik von der heimischen Presse

Die französische Zeitung Le Monde schrieb: "Ein uninspiriertes PSG und ein durchsichtiger Mbappé gehen in der Champions League in Newcastle unter. Die Pariser konnten die englische Offensivarmada, die von 52.000 tobenden Zuschauern lautstark unterstützt wurde, nie in Schach halten und wurden mit 1:4 weggefegt."

PSG kommt in dieser Saison einfach nicht in Fahrt. Aus sieben Spielen in der Ligue 1 holte das Starensemble lediglich zwölf Punkte. Das bedeutet Platz fünf in der Tabelle.

Die Klatsche bei Newcastle war ein weiterer Tiefpunkt. Immerhin reicht der 2:0-Sieg über Borussia Dortmund aus dem ersten Spiel aus, um noch auf Rang zwei in Gruppe F der Königsklasse zu stehen.