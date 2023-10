Union Berlin vs. SC Braga heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Champions League empfängt Union Berlin heute Sporting Braga. Wo Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt? Wir liefern Antworten!

Nachdem Union Berlin zum Auftakt in der Champions League nur ganz knapp gegen Real Madrid verloren hat, müssen die Eisernen am 2. Spieltag nun gegen Sporting Braga ran. Gespielt wird, anders als üblich, im Berliner Olympiastadion - der Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe C

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Neapel 1 1-0-0 2:1 1 3 2 Real Madrid 1 1-0-0 1:0 1 3 3 Braga 1 0-0-1 1:2 -1 0 4 Union 1 0-0-1 0:1 -1 0

Die Berliner haben also gleich zu Beginn ein wenig Boden gutzumachen, gegen Braga soll der erste Sieg her. Aber wo könnt Ihr das Spiel heute im TV und Livestream sehen? Das verrät dieser Artikel!

Union Berlin vs. SC Braga heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV und Livestream

Die Königsklasse ist auch in diesem Jahr wieder bei DAZN beheimatet - zumindest größtenteils. Mit Ausnahme von je einem Dienstagsspiel pro Spieltag werden alle Begegnungen vom Streamingdienst gezeigt. Da heute Dienstag ist, also die Frage: Ist Union Berlin vs. Sporting Braga das eine Duell, das von Amazon Prime gezeigt wird? Nein, der Dienst hat sich für die Partie des FC Bayern entschieden. Ab 18.15 Uhr könnt Ihr also bei DAZN für die Vorberichte einschalten, folgendes Team ist im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Tim Borowski

Reporter: Frederik Harder.

Wenn Ihr DAZN empfangen möchtet, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Drei Pakete bietet die Plattform an, die Champions League ist nur bei DAZN Unlimited inklusive. 29,99 Euro im Monat (Jahresabo) oder 44,99 Euro im Monat (Monatsabo) kostet das Ganze.

© getty Union Berlin empfängt heute Sporting Braga.

Union Berlin vs. SC Braga heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Kein DAZN-Abo? Kein Problem! Klickt Euch einfach in unseren Liveticker, damit bleibt Ihr auch immer auf dem aktuellen Stand:

Union Berlin vs. SC Braga heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Bonucci, Diogo Leite - Juranovic, Kral, Roussillon - Laidouni, Haberer - Volland, K. Behrens

Rönnow - Doekhi, Bonucci, Diogo Leite - Juranovic, Kral, Roussillon - Laidouni, Haberer - Volland, K. Behrens Sporting Braga: Matheus - Mendes, José Fonte, Niakaté, Borja - Al Musrati, Vitor Carvalho - Alvaro Djalo, Ricardo Horta, Bruma - Banza

Union Berlin vs. SC Braga heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Union Berlin vs. Sporting Braga

Union Berlin vs. Sporting Braga Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 2

2 Datum: 03. Oktober 2023

03. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

