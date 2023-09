Real Madrid vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin bestreitet sein Debüt in der Champions League heute bei Real Madrid. Wir haben alle Infos zur Übertragung der Partie des ersten Spieltags der Gruppenphase im TV und im Livestream und empfehlen Euch einen Liveticker.

Champions League, Real Madrid vs. Union Berlin: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am heutigen Mittwoch, 20. September, steigt die Champions-League-Premiere von Union Berlin. Der Bundesligist bestreitet diese bei niemand geringerem als Real Madrid. Angepfiffen wird die Partie um 18.45 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu.

REAL MADRID - UNION BERLIN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Größer könnten die Unterschiede zwischen den beiden Kontrahenten kaum sein: Auf der einen Seite die "Königlichen", einer der bekanntesten Vereine der Welt, auf der anderen Seite die "Eisernen", ein Verein, der in den vergangenen Jahren seinen Durchbruch geschafft hat.

Das Team von Trainer Urs Fischer hat in den bisherigen Bundesligaspielen gezeigt, dass auch in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist. Verstärkt durch international erfahrene Spieler wie Robin Gosens, Kevin Volland und Leonardo Bonucci blicken die Hauptstädter optimistisch in ihre erste Saison in der Königsklasse, in der Sporting Braga und Napoli die weiteren Gruppengegner sind.

Real Madrid um die beiden Deutschen Toni Kroos und Antonio Rüdiger ist mit vier Siegen in die heimische Liga gestartet - auch Dank seines Top-Neuzugangs Jude Bellingham, der vom BVB zu Real wechselte.

Champions League, 1. Spieltag: Spiele am Mittwoch

DATUM ANPFIFF SPIEL Mittwoch, 20. September 18.45 Uhr Galatasaray - Kopenhagen Mittwoch, 20. September 18.45 Uhr Real Madrid - Union Berlin Mittwoch, 20. September 21 Uhr FC Bayern - Manchester United Mittwoch, 20. September 21 Uhr Sevilla - Lens Mittwoch, 20. September 21 Uhr Arsenal - Eindhoven Mittwoch, 20. September 21 Uhr Braga - Napoli Mittwoch, 20. September 21 Uhr Benfica - Salzburg Mittwoch, 20. September 21 Uhr Real Sociedad - Inter

Real Madrid vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung von Real Madrid vs. Union Berlin im Free-TV wird heute nicht angeboten. Exklusiv übertragen wird das Spiel von DAZN - auch in einer Konferenz. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an der Mehrheit aller CL-Spiele in dieser Saison.

Auf dazn.com und über die kostenlose DAZN-App könnt Ihr die Live-Übertragung samt Vorberichterstattung ab 18.15 Uhr live auf dem Endgerät Eurer Wahl sowie via Smart-TV verfolgen. Folgendes DAZN-Personal berichtet für Euch über das Spiel:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Max Siebald

DAZN bietet heute auch eine Übertragung auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 an. DAZN 1 ist aber nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Abo eines anderen Anbieters (Vodafone, Sky, Magenta TV) zu empfangen.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Es werden drei unterschiedliche Abo-Varianten angeboten..

Real Madrid vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Real Madrid vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Wie sich Union bei seiner CL-Premiere schlägt, könnt Ihr auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr dort die Anfangsformationen der beiden Teams.

Hier geht's zum Liveticker Real Madrid - Union Berlin.

© getty Jude Bellingham hat sich bei Real Madrid schnell zu einer wichtigen Stütze entwickelt.

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre