RB Leipzig vs. Manchester City heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig hat heute in der Champions League Titelverteidiger Manchester City zu Gast. Wie Ihr den Kracher des 2. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Titelverteidiger gibt sich am heutigen Mittwoch, 4. Oktober, in der Leipziger Red Bull Arena die Ehre! In der Champions League kommt es in der Gruppe G am 2. Spieltag zum Topduell zwischen RB Leipzig und Manchester City. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr.

Sowohl Leipzig als auch Manchester City sind vor zwei Wochen mit 3:1-Siegen in die neue Champions-League-Saison gestartet. Der Bundesligist gewann bei Young Boys Bern, das von Pep Guardiola Premier-League-Team gegen Roter Stern Belgrad. Das heutige direkte Aufeinandertreffen kann schon eine Vorentscheidung im Kampf um den Gruppensieg liefern. Um gegen die Skyblues bestehen zu können, muss RB Leipzig eine Topleistung abrufen.

© getty Pep Guardiola will mit Manchester City den Titel in der Champions League verteidigen.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Auch am 2. Spieltag der CL-Gruppenphase gibt es von keinem Spiel Livebilder im Free-TV zu sehen.

Für das heutige Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Der Streamingdienst startet mit der Übertragung um 20 Uhr. Moderator Alex Schlüter, Kommentator: Frederik Harder und Experte Michael Ballack begleiten Euch durch den Fußballabend. Bereits um 18.30 Uhr beginnt bei DAZN die Konferenz, in der dann später auch über das Top-Duell der Gruppe G berichtet wird.

Zugriff auf den Livestream zum Einzelspiel und der Konferenz habt Ihr auch von unterwegs über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon oder über den Browser Eurer Wahl auch über den Laptop. Mit den meisten Smart-TVs ist es auch möglich, sich das Live-Bild über die App auf den großen Bildschirm zuhause zu holen.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN oder könnt Euch das Spiel dort heute nicht live ansehen? Dann nichts wie reingeklickt in den ausführlichen und kostenlosen Liveticker von SPOX. In diesem verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - Manchester City.

Champions League RB Leipzig vs. Manchester City heute live - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Blaswich - Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Fabio Carvalho - Openda, Poulsen

Blaswich - Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Fabio Carvalho - Openda, Poulsen Manchester City: Ederson - Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol - Rodrigo, Kovacic - Foden, Alvarez, Grealish - Haaland

RB Leipzig vs. Manchester City heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Manchester City

RB Leipzig vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League (Vorrunde)

Champions League (Vorrunde) Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

© getty Marco Rose gewann mit RB Leipzig in der vergangenen Saison den DFB-Pokal.

Champions League: Der aktuelle Stand in der Gruppe G