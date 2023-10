RB Leipzig bekommt es heute in der Champions League mit Titelverteidiger Manchester City zu tun. Wer die Partie heute im TV und im Livestream zeigt / Überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Auf diesen Fußballabend hat man sich in Leipzig schon lange gefreut. Am heutigen Mittwoch empfängt RB Leipzig den Champions-League-Sieger von 2023, Manchester City. Die Partie zwischen dem deutschen Pokalsieger und der Startruppe von Trainer Pep Guardiola wird um 21 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen.

Zum Auftakt in die Königsklassensaison feierte RB einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg bei den Young Boys Bern. Ebenfalls mit 3:1 gewann Manchester City gegen Roter Stern Belgrad. Da Leipzig und die Skyblues die wohl beiden besten Teams in der Gruppe sind, ist das heutige Duell wichtig im Kampf um den Gruppensieg.

Aufpassen muss das Team von Trainer Marco Rose vor allem auf City-Torjäger Erling Haaland. Der Norweger trifft in Deutschland bekanntlich sehr gerne.

RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt RBL vs. Manchester City in der Champions League im TV und Livestream?

RB Leipzig gegen Manchester City - diese Partie wollen sich heute Abend sicherlich viele Fußballfans ansehen, am besten natürlich im Free-TV. Eine Liveübertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es aber nicht geben. Das ist der Situation um die Übertragungsrechte der Champions League geschuldet. Bis zum Finale gibt es weiterhin keine Partie live im Free-TV zu sehen.

Die Übertragungsrechte liegen in dieser Saison bei zwei Anbietern: DAZN und Amazon Prime. Am heutigen Mittwoch gibt es alle acht Spiele und eine Konferenz nur via DAZN live zu sehen.

RB Leipzig vs. Manchester City könnt Ihr im DAZN-Livestream auf jedem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs, über die DAZN-App auch auf einem Smart-TV und über die Homepage von DAZN auf einem PC oder Notebook zu sehen.

Die Liveübertragung beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 20 Uhr.

Folgendes Personal ist im Einsatz:

Um der DAZN-Liveübertragung von RB Leipzig vs. Manchester City live beiwohnen zu können, benötigt Ihr das Abo-Paket DAZN Unlimited.

RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt RBL vs. Manchester City in der Champions League im TV und Livestream? - Das Spiel im Liveticker

Kostenlos ist das Angebot, das SPOX für Euch parat hat! Wir tickern die komplette Partie sehr ausführlich mit. Ihr verpasst somit nichts vom Geschehen in der Red Bull Arena..

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - Manchester City.

Champions League RB Leipzig vs. Manchester City heute live - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Blaswich - Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Fabio Carvalho - Openda, Poulsen

Blaswich - Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Fabio Carvalho - Openda, Poulsen Manchester City: Ederson - Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol - Rodrigo, Kovacic - Foden, Alvarez, Grealish - Haaland

RB Leipzig vs. Manchester City heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Manchester City

RB Leipzig vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League (Vorrunde)

Champions League (Vorrunde) Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

