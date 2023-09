Borussia Dortmund eröffnet heute seine Champions-League-Saison mit einem Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain. SPOX verrät, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Nur drei Tage nach dem 4:2-Sieg gegen den SC Freiburg ist Borussia Dortmund direkt erneut im Einsatz. Dieses Mal jedoch nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League. Auf den deutschen Vizemeister wartet in der Gruppe F der Königsklasse Paris Saint-Germain. Der französische Meister genießt für heute einen Heimvorteil, die Partie wird nämlich im Parc des Princes in der Hauptstadt Paris gespielt.

Im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2020/21 standen sich die beiden Mannschaften bislang das letzte Mal gegenüber. Die Pariser behielten nach zwei Spielen mit 3:2 das bessere Ende für sich und zogen eine Runde weiter.

Um 18.45 Uhr steigt heute zudem das Spiel zwischen der AC Milan und Newcastle United.

Champions League: Die Gruppe F im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 AC Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0:0 0 0

© getty Der BVB startet mit einem Duell gegen Paris Saint-Germain in die neue Champions-League-Saison.

PSG vs. BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream?

Wer vom Spektakel in Paris heute nichts verpassen möchte, kommt nicht um Amazon Prime Video herum. Der Streamingdienst kümmert sich auch in dieser Saison um stets ein Dienstagsspiel pro Spieltag, die Wahl heute fiel also auf PSG vs. BVB.

Gratis lässt sich das Gruppenspiel jedoch nicht verfolgen, ein Abonnement ist notwendig. Zuerst dürfen Kundinnen und Kunden das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen, ehe die ersten Abo-Zahlungen fällig werden: entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Für die anderen sieben Dienstagsspiele und alle Mittwochspiele zeichnet DAZN verantwortlich.

PSG vs. BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream? Das Gruppenspiel im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit dabei, wenn PSG und der BVB um die ersten Punkte in der Gruppenphase kämpfen. In Form eines Livetickers beschreiben wir für Euch das Duell live mit.

Hier geht es zum Liveticker PSG vs. BVB.

PSG vs. BVB heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé

G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Füllkrug

PSG vs. BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 1

1 Datum: 19. September 2023

19. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League: Die heutigen Gruppenspiele im Überblick