Auf Galatasaray Istanbul wartet heute mit Manchester United ein starker Gegner in der Champions League. Wer die Partie des 2. Spieltags im TV und im Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, 3. Oktober, gehen die ersten Partien des 2. Spieltags der Champions League über die Bühne. In der Gruppe A kommt es zu einem Duell zweier Teams, die zum Auftakt nicht gewonnen haben. Der türkische Meister Galatasaray Istanbul ist im Old Trafford bei Manchester United zu Gast. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

Gala holte am 1. Spieltag vor heimischem Publikum gegen den FC Kopenhagen dank zwei Treffern in der Schlussphase noch einen Punkt (2:2). Manchester United musste sich dagegen nach einer unterhaltsamen Partie beim FC Bayern München mit 3:4 geschlagen geben. Im Old Trafford soll jetzt der erste Sieg her - aber Galatasaray wird dem Premier-League-Klub sicherlich alles abverlangen.

© getty Manchester United wartet noch auf den ersten Punkt in der Champions-League-Gruppenphase.

Galatasaray Istanbul in der Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Gala im TV und Livestream?

Von den Spielen der Gruppenphase der Champions League gibt es in Deutschland generell keine Live-Übertragungen im Free-TV. Deshalb gibt es im frei empfangbaren Fernsehen heute auch keine Livebilder von Manchester United vs. Gala zu sehen.

Die Übertragungsrechte für das Spielen liegen bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt die Partie mit dem Kommentar von Jogi Hebel ab 21 Uhr im Livestream, den Ihr auch über die App auf Eurem Smart-TV live verfolgen könnt.

Um die Spiele der Champions League via DAZN ansehen zu können benötigt Ihr das Abo-Paket DAZN Unlimited (29,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat im Monatsabo).

Galatasaray Istanbul in der Champions League heute live im Free-TV: Manchester United vs. Gala im Liveticker

SPOX informiert Euch in einem ausführlichen Liveticker über das komplette Geschehen im Old Trafford. Klickt rein, und seid ganz nah dran an der Partie.

Hier geht es zum Liveticker Manchester United vs. Galatasaray Istanbul.

Galatasaray Istanbul in der Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Gala im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

© getty Erik ten Hag ist der Trainer von Manchester United

