Zum Auftakt der Champions League trifft der FC Bayern München auf Manchester United. Wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am Wochenende trennten sich der FC Bayern und Bayer Leverkusen im Spitzenspiel der Bundesliga 2:2, nun wartet die nächste große Aufgabe: In seinem ersten Spiel in der Champions League bekommt es der FCB mit Manchester United zu tun. Gespielt wird in der Münchner Allianz Arena, ab 21 Uhr geht es dort zur Sache.

Champions League: Gruppe A im Überblick

Nun aber zum Wichtigsten: Wo läuft FCB vs. Manchester United heute live im Free-TV und Livestream? SPOX verrät es!

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. Manchester United heute live im Free-TV und Livestream?

Auch in dieser Saison teilen sich wieder DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte, DAZN ist dabei für die meisten Partien verantwortlich. So auch heute: FC Bayern München vs. Manchester United wird live und exklusiv in voller Länge beim Streamingdienst gezeigt. Los geht es dort schon um 20 Uhr mit den Vorberichten mit Moderator Alex Schlüter und Reporter Daniel Herzog. Jan Platte und Experte Michael Ballack kümmern sich anschließend um den Kommentar.

DAZN hat übrigens auch alle weiteren Spiele des heutigen Mittwochs im Programm, es lohnt sich also, beim Streamingdienst vorbeizuschauen. Wenn Ihr an der Champions League interessiert seid, benötigt Ihr DAZN Unlimited - nur in diesem Paket ist die Königsklasse inkludiert.

Ihr wollt wissen, wo sämtliche Gruppenspiele der Bayern gezeigt werden? Hier geht's lang.

© getty Im ersten Spiel bekommt es der FCB mit Manchester United zu tun.

FC Bayern München: FCB vs. Manchester United heute live im Liveticker

Wenn der deutsche Rekordmeister spielt, ist auch SPOX nicht weit. Wir tickern alle Spiele der Bayern live mit, so auch den Auftakt in der Champions League.

Hier geht es zum Liveticker FC Bayern München vs. Manchester United.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. Manchester United heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Manchester United

FC Bayern München vs. Manchester United Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 1

1 Datum: 20. September 2023

20. September 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

