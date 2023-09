Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Manchester United. Im Kader der Red Devils fehlt dabei Jadon Sancho. Hier erfahrt Ihr den Grund dafür.

Die Champions League ist zurück! Am heutigen Dienstag (19. September) wird die Saison mit den ersten Gruppenspielen eröffnet - acht sind es an der Zahl. In einem der acht Spiele treffen der FC Bayern München und Manchester United aufeinander. Der Ball in der Allianz Arena rollt ab 21 Uhr.

In der Gruppe A stehen also die ersten Punkte auf dem Spiel, Manchester United braucht nach den jüngsten Leistungen in der englischen Premier League gegen den FC Bayern wieder ein Erfolgserlebnis. Dies soll am morgigen Mittwoch passieren - allerdings ohne den Ex-Dortmunder Jadon Sancho, der nicht einmal im Kader steht.

FC Bayern München vs. Manchester United: Warum steht Jadon Sancho nicht im Kader?

Der Grund für Sanchos Fehlen ist nicht wie in den meisten Fällen eine Verletzung, sondern ein öffentlicher Streit mit United-Trainer Erik ten Hag. Auslöser des Streits war ein Tweet von Jadon Sancho, der als Antwort auf die Aussagen ten Hags bei der Pressekonferenz vor dem Ligakracher gegen den FC Arsenal vor zwei Wochen gedacht war. Ten Hag hatte Sanchos Nichtberücksichtigung gegen die Gunners mit seiner schwachen Leistung im Training begründet.

Dies wollte der Flügelspieler jedoch nicht auf sich sitzen lassen und antwortete auf die Aussagen seines Trainers per X, indem er seine Rolle als "Sündenbock" kritisierte. Er werde "seit langer Zeit" immer wieder als Schuldiger für die Probleme der Mannschaft herausgepickt. Zudem gebe es laut Sancho "andere Gründe" für seine Ausbootung, die er aber nicht näher benennen wollte.

Auf die mittlerweile gelöschte Nachricht reagierte ten Hag wenig später mit einer Verbannung aus dem Training der ersten Mannschaft. Spätestens seit der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Brighton & Hove Albion ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Engländer nicht mehr für die Red Devils auflaufen wird. "Ich weiß es nicht", sagte der Niederländer.

