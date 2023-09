FC Bayern München vs. Manchester United heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt heute Manchester United zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auf das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen folgt am heutigen Mittwoch, den 20. September, direkt das nächste schwere Duell für den FC Bayern München. Dafür schwenkt der Fokus von der Bundesliga auf die Champions League um, im ersten Spiel der Gruppe A geht es in der Münchner Allianz Arena gegen Manchester United. Der Ball rollt ab 21 Uhr.

Champions League: Die Gruppe A im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0 1 FC Kopenhagen 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Galatasaray 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0

© getty Harry Kane gibt gegen Manchester United sein Champions-League-Debüt für die Bayern.

FC Bayern München vs. Manchester United heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Da DAZN auch in der laufenden Saison jedes einzelne Champions-League-Spiel, das am Mittwoch stattfindet, überträgt, gibt es heute nur die eine Option. Wer von FC Bayern vs. Manchester United nichts verpassen möchte, muss um 20 Uhr bei DAZN vorbeischauen und die Übertragung aufrufen. Um diese Uhrzeit beginnt nämlich die Vorberichterstattung, die von Alex Schlüter moderiert wird. Jan Platte kommentiert danach gemeinsam mit dem Experten Michael Ballack das Geschehen auf dem Rasen. Als Reporter fungiert Daniel Herzog.

Das ist jedoch noch nicht alles. Die, die auch die Parallelspiele im Auge behalten möchten, können dies dank der Konferenz, die DAZN anbietet, ebenfalls tun. Damit die Übertragungen jedoch erst einmal freigeschaltet werden, braucht Ihr DAZN Unlimited, da es das einzige der drei Abo-Pakete ist, das die Champions League in petto hat.

FC Bayern München vs. Manchester United heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

SPOX stellt zum Duell auch einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr das Ergebnis und die wichtigsten Spielaktionen zu keinem Zeitpunkt aus dem Auge verliert.

Hier geht es zum Liveticker FC Bayern München vs. Manchester United.

