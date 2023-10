Weiter geht's in der Champions League, am heutigen Dienstag stehen wieder acht Partien auf dem Programm. Aber welche laufen heute bei DAZN und welche bei Amazon Prime? Das erklärt dieser Artikel!

Es geht weiter in der Königsklasse, am heutigen Dienstag sind unter anderem Union Berlin (18.45 Uhr vs. Sporting Braga) und der FC Bayern München (21 Uhr vs. FC Kopenhagen) gefragt.

Wenn Ihr wissen möchtet, ob die Partien der beiden deutschen Teams bei DAZN oder bei Amazon Prime laufen, und wo der Rest gezeigt wird, dann seid Ihr bei diesem Artikel genau richtig.

© getty Am 2. Spieltag ist der FC Bayern München beim FC Kopenhagen zu Gast.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 2. Spieltag heute live im TV und Livestream?

Zwei Dienste haben in dieser Saison die Rechte an der Champions League: DAZN und Amazon Prime. Die große Frage an jedem Spieltag ist, wer welches Spiel überträgt. Die grundlegenden Rahmenbedingungen sind aber eigentlich recht simpel: DAZN ist für 121 der 137 Partien verantwortlich, je ein Dienstagsspiel wird von Amazon Prime gezeigt.

Meist entscheidet sich der Dienst für eine Begegnung mit deutscher Beteiligung, so auch heute: FC Kopenhagen vs. FC Bayern München wird von Amazon Prime übertragen, der Rest von DAZN.

Das bedeutet gleichzeitig, dass es keine legale Möglichkeit gibt, den 2. Spieltag kostenfrei zu sehen. Bei DAZN wird nämlich ein Abonnement des Pakets DAZN Unlimited fällig, welches monatlich 29,99 Euro (Jahresabo) bzw. 44,99 Euro (Monatsabo) kostet. Etwas günstiger ist es bei Amazon Prime, wofür Ihr lediglich 8,99 Euro im Monat hinblättern müsst.

Champions League, Übertragung: Dienstagsspiele am 2. Spieltag

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr Union Berlin Sporting Braga DAZN 18.45 Uhr RB Salzburg Real Sociedad DAZN 21 Uhr Manchester United Galatasaray SK DAZN 21 Uhr FC Kopenhagen FC Bayern München Amazon Prime 21 Uhr PSV Eindhoven FC Sevilla DAZN 21 Uhr RC Lens FC Arsenal DAZN 21 Uhr SSC Neapel Real Madrid DAZN 21 Uhr Inter Mailand Benfica Lissabon DAZN

Champions League am Dienstag: Übertragung 2. Spieltag heute im Liveticker

Wenn Ihr weder DAZN noch Amazon Prime abonniert habt, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchtet, seien Euch unsere Liveticker ans Herz gelegt. Dort versorgen wir Euch minütlich mit Updates zu allen Spielen. Klickt Euch einfach rein:

