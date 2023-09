In der Champions League finden heute die ersten acht Spiele der Gruppenphase statt. Wo werden diese live im TV und im Livestream gezeigt / übertragen? Bei DAZN oder Amazon Prime? Das verraten wir Euch in folgendem Text.

Am heutigen Dienstag, ist es endlich soweit! Die Champions League 2023/24 wird mit acht Partien der Gruppenphase eröffnet. Es finden jeweils zwei Spiele aus den Gruppen E, F, G und H statt.

Der erste Spieltag der neuen Königsklassen-Saison hat gleich einige Kracher zu bieten. Beispiele gefällig? Da hätten wir das schwere Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain, dazu noch die Partien AC Mailand gegen Newcastle United und Lazio Rom gegen Atletico Madrid.

Mit RB Leipzig ist ein weiterer Bundesligist im Einsatz. Der DFB-Pokalsieger wird von Young Boys Bern empfangen - eine vermeintlich leichte Aufgabe. Auch Titelverteidiger Manchester City und der FC Barcelona starten heute in den Wettbewerb.

Champions League, 1. Spieltag: Spiele am Dienstag

DATUM UHRZEIT SPIEL Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Milan - Newcastle Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Bern - Leipzig Dienstag, 19. September 21 Uhr PSG - BVB Dienstag, 19. September 21 Uhr Feyenoord - Celtic Dienstag, 19. September 21 Uhr Lazio - Atlético Dienstag, 19. September 21 Uhr Manchester City - Belgrad Dienstag, 19. September 21 Uhr Barcelona - Antwerpen Dienstag, 19. September 21 Uhr Donezk - Porto

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Wo kann ich die ersten Spiele der neuen CL-Saison heute live im TV und im Livestream verfolgen? Diese Frage werden sich zum Start viele Fußballfans stellen. Wir liefern die Antwort: Sieben Spiel werden live von DAZN übertragen, eines von Amazon Prime.

Bei letzterem handelt sich um die Partie PSG vs. BVB, die ihr ab 20 Uhr im Livestream auf jedem Smartphone, Tablet und Smart-TV über die App Amazon Prime Video oder über die Website von Amazon Prime Video auf einem PC oder Notebook sehen könnt.

DAZN-Kunden kommen heute zusätzlich in den Genuss einer Konferenz der parallel stattfindenden Viertelfinal-Rückspiele - mit Ausnahme des Spieles des BVB, für das DAZN keine Übertragungsrechte besitzt.

Möglich ist der Abruf der Livestreams zu den sieben Einzelspielen und der Konferenz über dazn.com, über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl und ebenfalls über die App auf vielen Smart-TVs.

Für beide Anbieter werden kostenpflichtige Zugänge benötigt: Das Prime-Abonnement ist nach einem kostenlosen Probemonat für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr zu haben. DAZN stellt mehrere Abovarianten zur Verfügung, wobei nicht jede die Liveübertragungen der Champions League beinhaltet. Dies ist lediglich mit DAZN Unlimited, der teuersten Variante, möglich.

Auf den beiden nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Abo von anderen Anbietern zu empfangenden linearen TV-Sendern von DAZN werden heute Bern vs. Leipzig, Manchester City vs. Roter Stern Belgrad (DAZN 1) und die Konferenz (DAZN 2) live übertragen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Spiele im Liveticker

Mit den Livetickern von SPOX könnt Ihr heute bei allen Spielen der Champions League hautnah dabei sein, auch wenn Ihr sie nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt.

Hier seht Ihr alle Liveticker von SPOX am heutigen Dienstag.

