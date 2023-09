Der erste Spieltag der neuen Champions League-Saison steht unmittelbar bevor. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Auftaktmatches am Dienstag und Mittwoch live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In den nationalen Ligen in Europa wird bereits seit einigen Wochen wieder um Punkte gespielt. Jetzt rollt auch in der Königsklasse, der Champions League, bald wieder der Ball.

Die 16 Partien des 1. Spieltags der Gruppenphase steigen am Dienstag, 19. September, und am Mittwoch, 20. September - acht an jedem Tag.

Am Modus der Champions League hat sich nichts geändert. Zuerst spielen die 32 qualifizierten Teams in acht Gruppen zu jeweils vier Mannschaften. Die jeweiligen beiden Gruppenersten ziehen dann in die K.o.- Runde ein, für die Dritten geht es in der Europa League weiter, während für die Vierten die europäische Reise vorzeitig beendet ist.

Deutschland ist in der Saison 2023/24 in der Champions League durch den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin vertreten.

Champions League, Übertragung 1. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

In Bezug auf die Übertragungen der Champions-League-Spiele in dieser Saison müssen sich Fußballfans nicht umstellen. Wie in der vergangenen Saison teilen sich die Übertragungsrechte wieder DAZN und Amazon Prime. Mit Ausnahme des Endspiels wird keine Partie live im Free-TV übertragen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt wieder den Großteil aller CL-Spiele live. 121 der insgesamt 137 Spiele laufen exklusiv auf den DAZN-Plattformen. Für 16 Spielen liegen die exklusiven Übertragungsrechte dagegen bei Amazon Prime.

Und was bedeutet das für den 1. Spieltag? 15 der 16 Spiele könnt Ihr live im TV und im Livestream nur via DAZN im TV und im Livestream verfolgen. Lediglich das Auftaktspiel von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain am Dienstag läuft exklusiv auf Amazon Prime. Die Spiele des FC Bayern, RB Leipzig und von Union Berlin werden also von DAZN live im TV und im Livestream übertragen.

DAZN zeigt an beiden CL-Spieltagen in dieser Woche zudem Konferenzen, in der zeitgleiche Partien gezeigt werden. Ausgeschlossen davon ist das Spiel BVB vs. PSG.

Sowohl für DAZN als auch für Amazon Prime müsst Ihr aber bezahlen. Um den Liveübertragungen der Champions League auf DAZN folgen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Die Kosten für DAZN Unlimited betragen monatlich im Jahresabo 29,99 Euro, ein Monatsabo kostet 44,99 Euro. Ein Amazon-Prime-Abo kostet monatlich 8,99 Euro.

DAZN zeigt in dieser Woche seine 15 Exklusivspiele und die Konferenzen im Livestream über die App auf dem Endgerät Eurer Wahl - auch eine Übertragung auf Eurem Smart-TV ist möglich. Das gilt auch für die Liveübertragung von PSG vs. BVB von Amazon Prime.

DAZN zeigt am Dienstag und Mittwoch zudem ausgewählte Partien und die Konferenzen auf seinen linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2. Diese können aber nur als als Add-On zu einem bereits bestehenden Sky-, MagentaTV oder Vodafone-Vertrag hinzugebucht werden.

DAZN überträgt den Großteil der Champions League.

Champions League: Die Übertragungen der Partien des 1. Spieltags im Überblick

DATUM UHRZEIT SPIEL ÜBERTRAGUNG IM TV UND LIVE-STREAM Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Konferenz DAZN Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Milan - Newcastle DAZN Dienstag, 19. September 18.45 Uhr Bern - Leipzig DAZN Dienstag, 19. September 21 Uhr PSG - BVB Prime Video Dienstag, 19. September 21 Uhr Feyenoord - Celtic DAZN Dienstag, 19. September 21 Uhr Lazio - Atlético DAZN Dienstag, 19. September 21 Uhr Manchester City - Belgrad DAZN Dienstag, 19. September 21 Uhr Barcelona - Antwerpen DAZN Dienstag, 19. September 21 Uhr Donezk - Porto DAZN Mittwoch, 20. September 18.45 Uhr Konferenz DAZN Mittwoch, 20. September 18.45 Uhr Galatasaray - Kopenhagen DAZN Mittwoch, 20. September 18.45 Uhr Real Madrid - Union Berlin DAZN Mittwoch, 20. September 21 Uhr Bayern - Manchester United DAZN Mittwoch, 20. September 21 Uhr Sevilla - Lens DAZN Mittwoch, 20. September 21 Uhr Arsenal - Eindhoven DAZN Mittwoch, 20. September 21 Uhr Braga - Napoli DAZN Mittwoch, 20. September 21 Uhr Benfica - Salzburg DAZN Mittwoch, 20. September 21 Uhr Real Sociedad - Inter DAZN

Champions League, Übertragung 1. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Die Spiele im Liveticker

Alle 16 Partien des 1. Spieltags könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dank minütlicher Aktualisierungen verpasst Ihr so nichts!

Champions League, Übertragung 1. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Die Champions League-Sieger der letzten Jahre