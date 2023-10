Borussia Dortmund hat heute in der Champions League die AC Milan zu Gast. Wo die Partie im Free-TV und im Livestream läuft, verraten wir Euch hier.

Im zweiten Anlauf soll es am heutigen Mittwoch, 4. Oktober, für Borussia Dortmund mit dem ersten Sieg in der Champions League 2023/24 klappen. Im Signal-Iduna-Park empfängt der BVB ab 21 Uhr die AC Milan.

BORUSSIA DORTMUND - AC MILAN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Nachdem Dortmund zum CL-Auftakt enttäuschte und 0:2 gegen ein keineswegs überragend spielendes Team von Paris Saint-Germain 0:2 verlor, war die Kritik an der Mannschaft von Edin Terzic groß. Danach lief es für den BVB besser. In der Bundesliga wurden zwei Spiele gewonnen, zuletzt am vergangenen Freitag bei der TSG Hoffenheim.

Die AC Milan präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf meist in guter Verfassung. Ein kleiner Wermutstropfen war das 0:0 zum Start in die Champions League daheim gegen Newcastle United. Mit Malick Thiaw steht ein deutscher Nationalspieler im Kader von Milan.

© getty Malick Thiaw ist der deutsche Nationalspieler im Trikot von AC Mailand.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AC Milan heute live im Free-TV und Livestream?

BVB vs. AC Milan läuft heute auf keinem Sender im Free-TV. Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte an der Champions League auch in dieser Saison für alle Spiele bis zum Finale bei zwei kostenpflichtigen Anbietern liegen. Heute zeigt DAZN alle Spiele - inklusive BVB vs. Milan.

Auf dem "Netflix des Sports" beginnt die Liveübertragung mit Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Uli Hebel, Experte Jonas Hummels und Reporter Daniel Herzog um 20 Uhr.

Den Livestream zum Spiel könnt Ihr über die DAZN-App oder über den Browser Eurer Wahl auf Eurem Laptop und PC abrufen. Mit der App ist auch der Empfang auf Eurem Smart-TV möglich. Ab 20.45 Uhr läuft das Spiel auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 - allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Abo-Angebote: DAZN Unlimited, DAZN Super Sport und DAZN World. Um BVB vs. AC Milan live sehen zu können benötigt Ihr DAZN Unlimited.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AC Milan heute im Liveticker

Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich heute BVB vs. AC Milan live im TV oder im Livestream anzusehen. Kein Problem, denn für diesen Fall gibt es einen Liveticker von SPOX, mit dem Ihr garantiert nichts von der Partie verpasst.

Hier geht es zum Liveticker Borussia Dortmund - AC Milan.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AC Milan heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Özcan, Can - Brandt, Reus, Malen - Füllkrug

Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Özcan, Can - Brandt, Reus, Malen - Füllkrug AC Milan: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Reijnders - Adli, Musah - Pulisic, Giroud, Rafael Leao

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. AC Milan heute live im Free-TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. AC Milan

Borussia Dortmund vs. AC Milan Wettbewerb: Champions League (Vorrunde)

Champions League (Vorrunde) Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

© getty Gregor Kobel steht beim BVB heute wieder im Tor.

Champions League: Der aktuelle Stand in der Gruppe F