BVB in der Champions League: Gegner, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Der Start der Champions-League-Saison rückt langsam näher, auch für Borussia Dortmund geht bald die Gruppenphase los. Doch gegen wen und wann müssen die Schwarzgelben antreten? Und wer überträgt die Spiele live im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antworten.

Die 32 Teilnehmer der Champions-League-Gruppenphase stehen seit dem letzten Playoff-Rückspiel am vergangenen Mittwoch endlich fest. Mit dabei im Kampf um den prestigeträchtigen Henkelpott ist auch Deutschlands Vizemeister Borussia Dortmund. Seit der Auslosung am vergangenen Donnerstag steht zudem auch bereits fest, gegen wen die Schwarzgelben in der Gruppe antreten werden - und die Gegner haben es in sich.

BVB in der Champions League: Gegner, Termine

Der BVB hat bei der Ziehung eine Todesgruppe erwischt. Aus Lostopf 1 kam der französische Meister Paris Saint-Germain hinzu, aus Topf drei der italienische Meister von 2021/22 AC Milan und aus Topf vier Premier-League-Topklub Newcastle United. Zusammen mit Dortmund bilden die vier Mannschaften die Gruppe F, die für den BVB am 19. September gegen PSG losgeht.

Die Gruppenphase ist wie üblich sechs Spieltage lang und endet aus Dortmunder Sicht am Mittwoch, den 13. Dezember, wie sie auch beginnt: mit einem Duell gegen PSG.

Datum Anpfiff Paarung Di., 19. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Mi., 4. Oktober 21.00 Uhr Borussia Dortmund - AC Milan Mi., 25. Oktober 21.00 Uhr Newcastle United - Borussia Dortmund Di., 7. November 18.45 Uhr Borussia Dortmund - Newcastle United Di., 28. November 21.00 Uhr AC Milan - Borussia Dortmund Mi., 13. Dezember 21.00 Uhr Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

BVB in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

DAZN und Amazon Prime übertragen in dieser Saison die Spiele der Königsklasse. Die Aufteilung der Partien ist dabei alles andere als gleichmäßig: Amazon Prime hat - von der Qualifikation bis zum Halbfinale - 16 Spiele im Angebot, während DAZN den großen Rest, 121 Spiele, übernimmt. Zudem darf nicht vergessen werden, dass Amazon Prime nur dienstags im Einsatz ist. Die drei Mittwochspiele des BVB sind daher also auf jeden Fall bei DAZN zu sehen.

Bei den drei Dienstagsspielen ist noch nicht klar, welcher der beiden Anbieter die Spiele des BVB übertragen wird. Amazon Prime bevorzugt bei seiner Auswahl jedoch Spiele mit deutscher Beteiligung, solange der BVB, FC Bayern München, RB Leipzig und Union Berlin noch im Wettbewerb sind.

Die Champions-League-Spiele liegen sowohl bei DAZN als auch bei Amazon Prime hinter einer Abonnement-Barriere. Wer auf die von DAZN übertragenen Spiele zugreifen möchte, braucht das DAZN-Unlimited-Paket, das im Jahresabo 29,99 Euro pro Monat und im Monatsabo 44,99 Euro kostet. Die Kosten für das Amazon-Prime-Abo liegen bei 8,99 Euro je Monat und 89,90 pro Jahr.

BVB in der Champions League: Übertragung im Liveticker

SPOX tickert jedes einzelne Champions-League-Spiel ab der Gruppenphase live und ausführlich mit. Natürlich sind damit auch die Spiele des BVB gemeint.

Champions League: Die Gruppen in der Übersicht