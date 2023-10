SSC Neapel vs. Real Madrid heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Es ist wieder soweit, in der Champions League geht es heute mit dem 2. Spieltag weiter. Unter anderem treffen auch die SSC Neapel und Real Madrid aufeinander. Wir verraten, wo Ihr den Spaß im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Zum Auftakt hat Real Madrid in der Champions League kurz vor Schluss Union Berlin geschlagen, am 2. Spieltag sind die Königlichen nun bei der SSC Neapel im Kampf um die Tabellenspitze von Gruppe C zu Gast. Ab 21 Uhr rollt im Diego Armando Maradona in Neapel der Ball.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe C

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Neapel 1 1-0-0 2:1 1 3 2 Real Madrid 1 1-0-0 1:0 1 3 3 Braga 1 0-0-1 1:2 -1 0 4 Union 1 0-0-1 0:1 -1 0

Auch aus deutscher Sicht ist das Duell zwischen Napoli und Madrid also spannend. Ihr wollt wissen, wo Ihr das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Hier seid Ihr genau richtig!

SSC Neapel vs. Real Madrid heute live, Übertragung: Champions League im Free-TV und Livestream

DAZN oder Amazon Prime? Das ist dienstags immer die Frage - den Großteil der Champions League hat nämlich ersterer Streamingdienst im Programm, je ein Dienstagsspiel wird von Amazon gezeigt. Im Falle von SSC Neapel vs. Real Madrid ist DAZN zuständig. Pünktlich zum Anpfiff könnt Ihr dort einschalten, Kommentator Jan Platte und Expertin Julia Simic werden Euch in Empfang nehmen.

Drei Pakete hat DAZN zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Für die Champions League müsst Ihr zu ersterem greifen, welches 29,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 44,99 Euro monatlich im Monatsabo kostet.

© getty Real Madrid ist heute in Neapel zu Gast.

SSC Neapel vs. Real Madrid heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Ihr habt keine Zeit oder Lust, Euch das gesamte Spiel live und in Farbe anzusehen? Dann ist vielleicht unser Liveticker etwas für Euch. Damit bleibt Ihr auch immer auf dem aktuellen Stand, nur eben in Schriftform:

SSC Neapel vs. Real Madrid heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

SSC Neapel: Meret - Di Lorenzo, Östigard, Rui, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielenski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Meret - Di Lorenzo, Östigard, Rui, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielenski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Real Madrid: Kepa - Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga - Valverde, Tchouameni, Kroos - Bellingham - Joselu, Vinicius Jr.

Champions League, 2. Spieltag: Die Übertragung am Dienstag