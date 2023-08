Champions League, Playoffs: Termin, Zeitplan, Teams, Spiele, Paarungen, Übertragung im TV und Livestream

Die Champions League-Saison 2023/24 steht in den Startlöchern. Schon bald werden die letzten Plätze über die Playoffs vergeben. SPOX gibt Euch alle Infos zu Termin, Zeitplan, Teams, Spiele, Paarungen und der Übertragung im TV und Livestream.

In den meisten nationalen Ligen wurde der Spielbetrieb bereits aufgenommen. Hinsichtlich der großen internationalen Wettbewerben ist dagegen noch etwas Geduld gefragt. Der Saisonauftakt wird hier erst im September stattfinden.

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen exakt 26 europäische Teams als Teilnehmer der kommenden Champions League-Spielzeit fest. Deutschland schickt auch 2023/24 wieder vier Mannschaften ins Rennen: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin haben sich einen Startplatz in der Königsklasse durch ihre Platzierung in der vergangenen Bundesliga-Saison erkämpft.

In den kommenden Wochen vergibt der europäische Fußballverband "UEFA" die sechs restlichen Champions League-Tickets. Klubs aus Ländern, die nicht zu den Top 5 gehören, haben damit auch eine Chance auf den Geldregen des Wettbewerbs. Nach der Verlosung am 7. August stehen nun alle Finalpaarungen der CL-Playoffs fest.

Champions League, Playoffs: Termin, Zeitplan

Die sechs Begegnungen der Champions League-Playoffs werden noch im Monat August ausgetragen. Dabei wird es wie gewohnt sowohl ein Hin- als auch ein Rückspiel geben, sodass beide Vereine jeweils die Möglichkeit auf ein Heimspiel haben.

Hinspiele: 22. und 23. August

22. und 23. August Rückspiele: 29. und 30. August

Die exakten Anstoßzeiten der Partien werden laut UEFA zeitnah kommuniziert.

Champions League, Playoffs: Teams, Spiele, Paarungen

Die dritte Qualifikationsrunde der Champions League ist zwar noch nicht abgeschlossen, die Paarungen der kommenden Playoffs sind aber bereits jetzt gezogen wurden. Dementsprechend stehen mit den Young Boys Bern und Royal Antwerpen bislang nur zwei von zwölf Teilnehmern fest.

Die Sieger der Duelle qualifizieren sich direkt für die Champions League-Gruppenphase. Die Verlierer nehmen stattdessen an der Europa League teil. Die Auslosung der entsprechenden Gruppen findet am 31. August (CL) und 1. September (EL) statt.

Team A Team B Slovan Bratislava (SVK)/Maccabi Haifa (ISR) Young Boys Bern (SUI) Royal Antwerpen (BEL) AEK Athen (GRC)/Dinamo Zagreb (CRO) Rakow Tschenstochau (POL)/Aris Limassol (CYP) FC Kopenhagen (DEN)/Sparta Prag (CZE) Klaksvik Itrottarfelag (FRO)/Molde FK (NOR) Olimpija Ljubljana (SVN) /Galatasaray SK (TUR) Glasgow Rangers (SCO)/Servette Genf (SUI) PSV Eindhoven (NED)/Sturm Graz (AUT) Sporting Braga (POR)/TSC Backa Topola (SRB) Panathinaikos Athen (GRC)/Olympique Marseille (FRA)

Champions League, Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte aller Partien der Champions League-Playoffs liegen in Händen der Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Letzterer Anbieter hat lediglich das Topspiel der Partien am Dienstag in petto. Auf DAZN sind dagegen alle restlichen Begegnungen an den Tagen Dienstag und Mittwoch zu sehen.

Welche Partien die jeweiligen Anbieter nun genau übertragen werden, steht aktuell noch nicht fest. Hierzu wird es zeitnah nähere Informationen geben.

Sicher ist aber, dass Ihr für den Zugriff auf die Streams ein Abonnement benötigt. Im Falle von DAZN beläuft sich dieses auf 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Weitere Infos zum Tarif findet Ihr hier. Wem dagegen das eine Dienstagsspiel ausreicht, ist mit dem Abo von Amazon Prime besser beraten. Der Kostenpunkt liegt hier bei monatlichen 8,99 Euro.

Champions League: Die Termine der Saison 2023/24

Gruppenphase, 1. Spieltag: 19./20. September 2023

19./20. September 2023 Gruppenphase, 6. Spieltag: 12./13. Dezember 2023

12./13. Dezember 2023 Achtelfinale, Hinspiele: 13., 14., 20. und 21. Februar 2024

13., 14., 20. und 21. Februar 2024 Achtelfinale, Rückspiele: 5., 6., 12. und 13. März 2024

5., 6., 12. und 13. März 2024 Viertelfinale, Hinspiele: 9. und 10. April 2024

9. und 10. April 2024 Viertelfinale, Rückspiele: 16. und 17. April 2024

16. und 17. April 2024 Halbfinale, Hinspiele: 30. April und 1. Mai 2024

30. April und 1. Mai 2024 Halbfinale, Rückspiele: 7. und 8. Mai 2024

7. und 8. Mai 2024 Finale: 1. Juni 2024

