Die acht Vierer-Gruppen der Champions League werden heute mithilfe einer Auslosung gebildet. SPOX zeigt Euch, wo das Event live im Free-TV und Livestream läuft.

Die 32 Mannschaften, die an der Champions-League-Gruppenphase 2023/24 teilnehmen werden, stehen seit gestern endlich fest. Der nächste Schritt ist nun also die Auslosung, mit der die acht Vierer-Gruppen gebildet werden. Und diese geht am heutigen Donnerstag (31. August) im Grimaldi Forum in Monaco über die Bühne. Um 18 Uhr deutscher Zeit geht es los.

Aus der Bundesliga haben es der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin geschafft, sich für den prestigeträchtigsten Wettbewerb auf Vereinsebene zu qualifizieren. Mannschaften aus demselben Verband können einander nicht zugelost werden. Zudem wird eine Gruppe mit je einer Mannschaft aus jedem der vier Töpfe gebildet.

© getty Die Champions-League-Auslosung für die Gruppenphase findet am 31. August statt.

Champions League: Wo läuft die Auslosung der Gruppenphase heute live im Free-TV und Livestream

Genauer genommen ist die Auslosung nicht im Free-TV zu sehen, nichtsdestotrotz bestehen gleich mehrere Optionen, um die Ziehung gratis zu verfolgen. So bietet das ZDF einen kostenlosen Liveticker an, den jeder in Deutschland besuchen kann. Auch bei uefa.tv wird die Veranstaltung gratis angeboten. Sky stellt zudem die Auslosung bei skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.

Darüber hinaus kann auch bei Sky Sport News (HD) das Geschehen in Monaco verfolgt werden.

Mit den oben genannten Optionen hört es jedoch noch nicht auf, auch DAZN und Amazon Prime, die beiden Anbieter, die die Übertragungsrechte an den CL-Spielen besitzen, zeigen die Auslosung - allerdings nur gegen ein Abonnement.

So verlangt Amazon Prime nach Ablauf des Monats für sein Abo entweder Zahlungen in Höhe von 8,99 Euro je Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. DAZN ist in drei Abo-Paketen eingeteilt: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Wobei auf die Champions League nur mit dem Unlimited-Paket zugegriffen werden kann.

Champions League: Wo läuft die Auslosung der Gruppenphase heute live im Free-TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Wo läuft die Auslosung der Gruppenphase heute live im Free-TV und Livestream - Die Ziehung im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit dabei, wenn die Teams auf die Gruppen aufgeteilt werden. Wir beschreiben das Geschehen in Monaco nämlich mit einem Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker der Champions-League-Auslosung.

Champions League: Wo läuft die Auslosung der Gruppenphase heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Auslosung der Champions-League-Gruppenphase

Auslosung der Champions-League-Gruppenphase Datum: 31. August 2023

31. August 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Grimaldi Forum, Monaco

Grimaldi Forum, Monaco Übertragung: DAZN , Sky, ZDF, Amazon Prime, uefa.tv

Liveticker: SPOX

Champions League Auslosung: Die Lostöpfe auf einen Blick