Die Champions-League-Gruppenphase nimmt langsam Formen an. Nur noch wenige Startplätze sind noch umkämpft. Doch wie lassen sich die Spiele der Königsklasse live im TV und Livestream verfolgen? Was kostet es, alle Spiele zu sehen?

In der Saison 2023/24 wird der Champions-League-Modus, wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen, zum letzten Mal Anwendung finden, ehe in der kommenden Spielzeit alles umgekrempelt wird und vor der K.o.-Phase eine Ligaphase mit acht Spieltagen eingeführt wird. Zum letzten Mal wird es auch 32 Mannschaften in der Königsklasse geben, bevor die Zahl auf 36 vergrößert wird.

Von den 32 Mannschaften haben in dieser Saison die meisten ihr Ticket bereits eingelöst, nur noch wenige können in der Champions-League-Qualifikation abgegriffen werden. Fast alle Hinspiele der 3. Qualifikationsrunde sind gespielt. Am 30. August werden die 32 Teams dann endgültig bekannt sein und am 19. September beginnt offiziell der Kampf um den Henkelpott.

Doch wie können Fußballfans in Deutschland alle Spiele des prestigeträchtigen Wettbewerbs live im TV und Livestream sehen? Das und den damit verbundenen Preis erfahrt Ihr im Folgenden.

Champions League, Preise: Was kostet es, alle CL-Spiele im TV und Livestream zu sehen?

Bis auf das Finale in London am 1. Juni 2024, das unter anderem auch im Free-TV im ZDF zu sehen ist, sind auch in der Saison 2023/24 alle Gruppen- und K.o.-Spiele der Champions League hinter einer Bezahlschranke versteckt. Um die Übertragung kümmern sich nämlich der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime. Der Großteil, 121 Spiele, wurde DAZN gegeben, während Amazon Prime mit Start der Gruppenphase insgesamt 14 Partien - stets am Dienstag - überträgt.

© getty Die Champions League bekommt ab der Saison 2024/25 einen neuen Modus.

Um die DAZN-Spiele abzudecken, wird auf jeden Fall ein Unlimited-Paket benötigt. Es ist von den drei Angeboten nämlich das einzige, das die Königsklasse beinhaltet. Die Kosten für DAZN Unlimited betragen monatlich im Jahresabo 29,99 Euro, das Monatsabo ist mit einem Preis in Höhe von 44,99 Euro versehen.

Der Großteil wäre damit also eingetütet, nichtsdestotrotz fehlt immer noch der Amazon-Prime-Teil. Auch dafür wird ein eigenes Abo benötigt, die Kosten dafür: 8,99 Euro pro Monat. Der Gesamtpreis für alle Spiele der Champions League beträgt also 38,98 Euro pro Monat.

Champions League, Preise: Was kostet es, alle CL-Spiele im TV und Livestream zu sehen? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League Saison 2023/24: Termine